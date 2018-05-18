سفارة اليمن بالقاهرة تنعى العميد الحدى أحد قيادات المعارك ضد الحوثيين

سفارة اليمن بالقاهرة تنعى العميد الحدى أحد قيادات المعارك ضد الحوثيينالجمعة، 18 مايو 2018 07:00 م
سفير اليمن بالقاهرة
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نعى الدكتور محمد مارم، سفير اليمن بالقاهرة، العميد أحمد على الحدى قائد الشرطة العسكرية الذى وافته المنية اليوم، وأحد الذين أسهموا إسهامات كبرى فى معارك اليمن ضد ميليشيات الحوثيين.
وأعرب مارم عن أسفه لفقدان اليمن قامة عسكرية كبيرة فى مرحلة دقيقة من تاريخ اليمن، واصفا فقدانه بـ"الخسارة الكبرى" لليمن.
وأضاف الدكتور مارم أن بلاده فى حاجة ماسة لأجيال جديدة تتمتع بمقومات العقل والفكر والوفاء مثل العميد أحمد، الذى كان فى مقدمة القادة العظام الذين أسهموا بشكل كبير ومؤثر فى دحر الانقلابيين وإعادة بناء الشرطة العسكرية، وسأل الله الرحمة للفقيد الحدى ولأهله الصبر والسلوان، وأن يسكنه سبحانه وتعالى فسيح جناته.
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