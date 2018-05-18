توافد آلاف المشاركين فى مسيرات العودة الفلسطينية إلى حدود قطاع غزة

توافد آلاف المشاركين فى مسيرات العودة الفلسطينية إلى حدود قطاع غزةالجمعة، 18 مايو 2018 05:05 م
مسيرات العودة
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وصل الآلاف من الفلسطينيين فى قطاع غزة، فى أول جمعة من شهر رمضان المبارك؛ للمشاركة فى مسيرات العودة وكسر الحصار، إلى نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلى، تأكيدا على حقهم فى العودة إلى أراضيهم المحتلة وفقا للقوانين الدولية، لا سيما القرار الأممى 194، وكسر الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة.
وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتواجدين ما أدى إلى إصابة أحد الفلسطينيين.
وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار فى قطاع غزة، والقوى الوطنية والإسلامية فى الضفة الغربية المحتلة، قد دعت الشعب الفلسطينى للمشاركة فى جمعة "الوفاء للشهداء" اليوم الجمعة.
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