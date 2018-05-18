المصالحة الروسى: خروج أكثر من 35 ألفا من المسلحين مع عائلاتهم من حمص

المصالحة الروسى: خروج أكثر من 35 ألفا من المسلحين مع عائلاتهم من حمصالجمعة، 18 مايو 2018 01:00 ص
خروج مسلحين - أرشيفية
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أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا عن خروج أكثر من 35 ألف شخص من المسلحين وأفراد عائلاتهم من منطقة خفض التصعيد بشمال محافظة حمص السورية.
وأوضح رئيس المركز الروسى اللواء يورى يفتوشينكو أنه تم إخراج 35 ألفا و270 شخصا عبر المعابر بالقرب من الرستن والقنطرة وتلبيسة فى الفترة من 7 إلى 15 مايو الجارى.
وأشار إلى أن المركز الروسى للمصالحة يختتم العملية لإخراج المسلحين من المنطقة، ويتم نقلهم إلى محافظة إدلب شمال سوريا.
وذكر يفتوشينكو أن النازحين مستمرون بالعودة إلى منازلهم، حيث عاد 221 نازحا إلى بيوتهم فى محافظة حمص و103 نازحين إلى الغوطة الشرقية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
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