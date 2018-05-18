الكرملين: أعداد من القوات الأجنبية موجودة فى سوريا بشكل غير قانونى

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أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمترى بيسكوف، أن أعدادا من القوات الأجنبية الموجودة فى سوريا تستطيع مغادرة البلاد مع بدء العملية السياسية، لعدم وجود أسس قانونية لتواجدها.

وردا على سؤال حول تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن إخراج القوات الأجنبية من سوريا بعد بدء العملية السياسية، قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، "إن هناك قوات أجنبية فى سوريا موجودة فى الواقع بشكل غير شرعى من وجهة نظر القانون الدولى"، موضحًا أن روسيا هناك بطلب من القيادة السورية وتملك جميع الأسس الشرعية، مؤكدا أنه ليس جميع الدول تتواجد بسوريا بشكل قانونى، ويأتى تصريح بيسكوف هذا لتوضح اللبس الذى جرى أمس من تصريحات الرئيس بوتين بعد لقائه مع الرئيس السورى حافظ الأسد فى سوتشى، حيث أعلن بوتين أنه على كافة القوات الأجنبية مغادرة سوريا مع بدء العملية السياسية.