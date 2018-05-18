القوات العراقية تعثر على أسلحة ومتفجرات فى ديالى

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وذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) - أن "القوات الأمنية فى قيادة عمليات ديالى عثرت على مخبأ للأسلحة والمتفجرات فى قرية "البو بكر أم خيوط" يحتوى على 7 مقذوفات عيار 155 ملم تالفة، و6 رمانات ضد الدروع، و7 حشوات".



وقال رسول إن "القوات الأمنية فى قيادة عمليات الأنبار تمكنت من تدمير مضافة كانت تستخدم من عصابات داعش الإرهابية، وفجرت 12 عبوة ناسفة".



وأضاف أن القوات عالجت عبوتين ناسفتين فى منطقة جباب، وعثرت على 9 عبوات ناسفة تالفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية فى منطقة العش فى ناحية الرمانة.