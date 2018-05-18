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الجمعة، 18 مايو 2018 09:39 م
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العاهل الأردنى: على العرب والمسلمين اتخاذ إجراءات عملية لدعم الفلسطينيين

الجمعة، 18 مايو 2018 09:15 م
العاهل الأردنى: على العرب والمسلمين اتخاذ إجراءات عملية لدعم الفلسطينيين العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
كتب: هانى محمد
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قال العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس "يعمق اليأس الذى يؤدى إلى العنف"، وعلى الدول العربية والإسلامية اتخاذ إجراءات عملية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه اقتصاديا"، داعيا المجتمع الدولي إلى حماية الفلسطينيين.

 

وأضاف العاهل الأردنى، خلال كلمته فى أعمال القمة الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامى لمناقشة التطورات الأخيرة فى فلسطين المنعقدة فى إسطنبول: " موقفنا الثابت هو أن القدس الشرقية أرض محتلة، ومن قضايا الوضع النهائى يتحدد مصيرها من خلال التفاوض على أساس الشرعية الدولية".

 


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