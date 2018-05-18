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الصحف الإماراتية تثمن العقوبات الاقتصادية على "حزب الله"

الجمعة، 18 مايو 2018 10:24 ص
الصحف الإماراتية تثمن العقوبات الاقتصادية على "حزب الله" أمين عام حزب الله حسن نصر الله
أبوظبى (أ ش أ)
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اعتبرت الصحف الإماراتية فى افتتاحياتها اليوم الجمعة، أن فرض الإمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة والدول الأعضاء فى مركز استهداف تمويل الإرهاب، عقوبات اقتصادية على قيادات الصف الأول فى حزب نصر الله ، بمثابة تجفيف لمنابع ومصادر تمويل الإرهاب.

وقالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، تحت عنوان "ضربة قاضية لحزب نصر الله" "انكشف مستور حزب نصر الله الإرهابى، ولم يعد ممكنا أن يخدع الناس بأنه حزب المواجهة مع إسرائيل، فهو الذى ينفذ الأجندة الإيرانية فى المنطقة، وليس صحيحاً أنه معادٍ لإسرائيل، بل هو معادٍ للعرب وموالٍ لإيران، وقد انكشفت اللعبة عندما تورط حزب نصر الله فى الحرب السورية بأوامر من إيران".

وشددت "الاتحاد" فى ختام افتتاحيتها، على ضرورة "ألا يجد الإرهاب تدفقات مالية تساعده على تنفيذ أعماله الإجرامية، لاسيما وأن إيران وقطر من أكبر مصادر تمويل الإرهاب فى العالم".

بدورها ، طالبت صحيفة "الوطن" الإماراتية، بدعم دولى لقرار إدراج دول الخليج العربى لـ10 أفراد ومؤسسات من مليشيات "حزب الله" على لائحة الإرهاب.. داعية الأمم المتحدة "إلى التحرك فى ذات الاتجاه وأن تكون هناك قرارات تصنفه على حقيقته إرهابيا بكل ما فيه".

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها تحت عنوان "لا تهاون مع الإرهاب"، "إن هذا القرار يضع حداً للعبث المقزز بمحاولة البعض الحديث عن ما يسمى "جناح سياسي" وآخر "عسكري" فى مناورة مفضوحة للالتفاف على التوجهات الدولية بعدم المهادنة مع الإرهاب، ولاشك أن هذا الحزب الإيرانى قد بات كارثة فى المنطقة والعالم، كونه لا يتوانى علناً عن إرسال مرتزقته إلى عدة دول عربية مثل سوريا والعراق واليمن وتهديد لبنان دائماً بالسلاح غير الشرعي، والجهر بتبعيته لنظام "الولى الفقيه"، والعبث بلبنان بصفته دولة داخل دولة".

وشددت "الوطن" فى ختام افتتاحيتها، على ضرورة "أن تستهدف الحرب العالمية على الإرهاب كل كيان مارق وخبيث وخاصة تلك التابعة لإيران وإرهابها".

 


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