video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 18 مايو 2018 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الأمريكية: لا علاقة لنا بتفجيرات مطار حماة

الجمعة، 18 مايو 2018 05:44 م
الدفاع الأمريكية: لا علاقة لنا بتفجيرات مطار حماة وزير الدفاع الأمريكى ماتيس
أ ش أ
إضافة تعليق

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الميجور أدريان جالاواى أن يكون للقوات الأمريكية أو التحالف الدولى فى سوريا أى علاقة بتفجير مطار حماة العسكري.

وقال جالاواى - فى تصرح لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "لا علاقة للتحالف أو القوات الأمريكية فى سوريا بتفجيرات المطار".


وكانت سلسلة انفجارات ضخمة قد هزت مطار حماة العسكرى فى وسط سوريا اليوم الجمعة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية والمرصد السورى لحقوق الإنسان.


ولم تعرف بعد أسباب الانفجارات ، إلا أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر أن انفجار قنبلة فى مستودع ذخيرة فى المطار وراء الانفجارات التى خلفت سحبا كثيفة من الدخان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التلفزيون السورى: سماع دوى انفجارات قرب مطار حماة فى سوريا

الكرملين: أعداد من القوات الأجنبية موجودة فى سوريا بشكل غير قانونى

س وج .. من هو إيلى كوهين الجاسوس الإسرائيلى الذى أعدمته سوريا؟

بوتين يستقبل ميركل للتباحث حول سوريا والعراق وأوكرانيا

صور.. بشار الأسد يؤكد للرئيس الروسى: مستعد لبدء عملية التسوية فى سوريا

رمضان فى الدول العربية لكل لون معنى.. الفطار فى ليبيا والمغرب ولبنان والعراق خفيف ومفيد.. ومصر تكسب فى السحور.. حلويات سوريا شكل تانى.. والأطباء: افطروا جماعة وافتحوا نفس بعض.. وينصحون بالأكل الصحى

ماتيس

أمريكا سوريا

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
لقب دورى ابطال اوروبا يمنح محمد صلاح 5 جوائز فردية

لقب دورى ابطال اوروبا يمنح محمد صلاح 5 جوائز فردية

الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام

نادية زخارى وزيرة البحث العلمى فترة الإخوان تكشف المستور: المشير طنطاوى أرسل لى خطاب بصلاحيات رئيس الجمهورية للنهوض بالوزارة.. رفضت زيادة الحراسة لإنى لست مستهدفة.. ولم أعرف عنوان مكتب الإرشاد إلا بعد 30يونيو

نادية زخارى وزيرة البحث العلمى فترة الإخوان تكشف المستور: المشير طنطاوى أرسل لى خطاب بصلاحيات رئيس الجمهورية للنهوض بالوزارة.. رفضت زيادة الحراسة لإنى لست مستهدفة.. ولم أعرف عنوان مكتب الإرشاد إلا بعد 30يونيو

صور.. نص العالم الحلو × أسبوع.. تجهيزات مكثفة وبروفات بالقصر البريطانى قبل حفل زفاف الأمير هارى.. سعوديات يشترين سيارات بعد السماح لهن بالقيادة.. وأمريكيون يدعون زعيم كوريا الشمالية لزيارة بلدهم بلوحة فنية

صور.. نص العالم الحلو × أسبوع.. تجهيزات مكثفة وبروفات بالقصر البريطانى قبل حفل زفاف الأمير هارى.. سعوديات يشترين سيارات بعد السماح لهن بالقيادة.. وأمريكيون يدعون زعيم كوريا الشمالية لزيارة بلدهم بلوحة فنية

2 مليون جنيه شهرياً لمدرب الأهلي الجديد.. اعرف التفاصيل

2 مليون جنيه شهرياً لمدرب الأهلي الجديد.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة