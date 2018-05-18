الدفاع الأمريكية: لا علاقة لنا بتفجيرات مطار حماة

الدفاع الأمريكية: لا علاقة لنا بتفجيرات مطار حماةالجمعة، 18 مايو 2018 05:44 م
وزير الدفاع الأمريكى ماتيس
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نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الميجور أدريان جالاواى أن يكون للقوات الأمريكية أو التحالف الدولى فى سوريا أى علاقة بتفجير مطار حماة العسكري.
وقال جالاواى - فى تصرح لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "لا علاقة للتحالف أو القوات الأمريكية فى سوريا بتفجيرات المطار".
وكانت سلسلة انفجارات ضخمة قد هزت مطار حماة العسكرى فى وسط سوريا اليوم الجمعة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية والمرصد السورى لحقوق الإنسان.
ولم تعرف بعد أسباب الانفجارات ، إلا أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر أن انفجار قنبلة فى مستودع ذخيرة فى المطار وراء الانفجارات التى خلفت سحبا كثيفة من الدخان.
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