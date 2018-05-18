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الجمعة، 18 مايو 2018 08:58 ص
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يسيطر على 4 مواقع استراتيجية جديدة بمحافظة الحديدة

الجمعة، 18 مايو 2018 08:48 ص
الجيش اليمنى يسيطر على 4 مواقع استراتيجية جديدة بمحافظة الحديدة الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ
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تمكنت قوات الشرعية اليمنية من السيطرة على 4 مواقع استراتيجية من قبضة مليشيات الحوثى بمحافظة الحديدة، وقالت مصادر ميدانية يمنية - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الجمعة - "إن وحدات من ألوية حراس الجمهورية التى يقودها العميد طارق صالح نفذت التفافا ناجحا، وسيطرت على 4 مواقع استراتيجية مطلة على قرية السقف والقرى المجاورة لها جنوب مديرية التحيتا".

وأوضحت أن تلك المواقع كانت تشكل النسق الدفاعى للحوثيين خلال اليومين الماضيين، لإعاقة تقدم قوات الشرعية لتحرير منطقة الفازة وصولا إلى مفرق زبيد، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات الحوثية وإجبار بقية عناصرها على الفرار، ويشار إلى أن قوات الشرعية اليمنية، تقترب من بسط سيطرتها على كامل مديرية "التحيتا" التابعة لمحافظة الحديدة، بعد تمشيط مساحات كبيرة منها، فى اليومين الماضيين.

 

 

 


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