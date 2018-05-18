الجيش اليمنى يحرر سلسلة جبال وقرية الفرع فى محافظة صعدة

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تمكنت قوات الجيش اليمنى، وتحالف دعم الشرعية، اليوم الجمعة، من تحرير سلسلة جبال وقرية الفرع فى محافظة صعدة من قبضة ميليشيات الحوثى الانقلابية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إن الجيش والتحالف سيطرا على السلسلة الجبلية المطلة على قرية الفرع من ناحية الغرب والجنوب الغربي، وقطعا بذلك الطريق على أى إمدادات قادمة إلى الحوثيين من وسط مديرية كتاف، بعد أن أصبح طريق "كتاف – البقع" تحت سيطرة الجيش الوطنى، وأفادت مصادر ميدانية يمنية، فى وقت سابق اليوم، بتمكن قوات الشرعية من السيطرة على 4 مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثى بمحافظة الحديدة.