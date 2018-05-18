الجيش اليمنى والتحالف العربى يقطعان طريق "كتاف - البقع" على الحوثيين

كتب أيمن رمضان

تمكن الجيش اليمنى وتحالف دعم الشرعية من تحرير سلسلة جبال وقرية الفرع فى محافظة صعدة، بعد أن كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها.

ووفق موقع "العربية" نقلاً عن مصادر عسكرية ميدانية اليوم الجمعة، فإن الجيش والتحالف سيطرا على السلسلة الجبلية المطلة على قرية الفرع من ناحية الغرب والجنوب الغربى، وقطعا بذلك الطريق على أى إمدادات قادمة إلى الحوثيين من وسط مديرية كتاف، بعد أن أصبح طريق كتاف - البقع تحت سيطرة الجيش الوطنى.

وكان الجيش اليمنى، مسنودا بطيران التحالف نفذ، الخميس، عملية عسكرية ناجحة، تمكن خلالها من تحرير عدة مواقع استراتيجية فى جبهة حرض بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأفاد مصدر عسكرى، أن العملية أسفرت عن تحرير السرداح والمجروب والمعاين وجبل الذراع وأجزاء واسعة من "جبل النار" الاستراتيجى بمديرية حرض الحدودية.

إلى ذلك، سيطرت قوات الشرعية اليمنية، فى أول أيام شهر رمضان، على مواقع استراتيجية جديدة فى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، فى إطار العملية العسكرية المستمرة بدعم من تحالف دعم الشرعية، لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجى من قبضة ميليشيات الحوثى الانقلابية.