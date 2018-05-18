video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 18 مايو 2018 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى والتحالف العربى يقطعان طريق "كتاف - البقع" على الحوثيين

الجمعة، 18 مايو 2018 05:36 م
الجيش اليمنى والتحالف العربى يقطعان طريق "كتاف - البقع" على الحوثيين محافظة صعدة
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

تمكن الجيش اليمنى وتحالف دعم الشرعية من تحرير سلسلة جبال وقرية الفرع فى محافظة صعدة، بعد أن كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها.

 

ووفق موقع "العربية" نقلاً عن مصادر عسكرية ميدانية اليوم الجمعة، فإن الجيش والتحالف سيطرا على السلسلة الجبلية المطلة على قرية الفرع من ناحية الغرب والجنوب الغربى، وقطعا بذلك الطريق على أى إمدادات قادمة إلى الحوثيين من وسط مديرية كتاف، بعد أن أصبح طريق كتاف - البقع تحت سيطرة الجيش الوطنى.

 

وكان الجيش اليمنى، مسنودا بطيران التحالف نفذ، الخميس، عملية عسكرية ناجحة، تمكن خلالها من تحرير عدة مواقع استراتيجية فى جبهة حرض بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

 

وأفاد مصدر عسكرى، أن العملية أسفرت عن تحرير السرداح والمجروب والمعاين وجبل الذراع وأجزاء واسعة من "جبل النار" الاستراتيجى بمديرية حرض الحدودية.

 

إلى ذلك، سيطرت قوات الشرعية اليمنية، فى أول أيام شهر رمضان، على مواقع استراتيجية جديدة فى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، فى إطار العملية العسكرية المستمرة بدعم من تحالف دعم الشرعية، لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجى من قبضة ميليشيات الحوثى الانقلابية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية اليمن: نقل السفارة الأمريكية استفزاز للمشاعر العربية

اليمن يدين التفجيرات الإرهابية فى إندونيسيا

الرئيس عبد ربه هادى يشيد بدور السعودية فى حفظ أمن اليمن

القائم بأعمال رئيس "الأركان" يزور المنطقة العسكرية السابعة فى اليمن

الجيش اليمنى

التحالف العربى

قوات الشرعيه




لا تفوتك
لقب دورى ابطال اوروبا يمنح محمد صلاح 5 جوائز فردية

لقب دورى ابطال اوروبا يمنح محمد صلاح 5 جوائز فردية

الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام

نادية زخارى وزيرة البحث العلمى فترة الإخوان تكشف المستور: المشير طنطاوى أرسل لى خطاب بصلاحيات رئيس الجمهورية للنهوض بالوزارة.. رفضت زيادة الحراسة لإنى لست مستهدفة.. ولم أعرف عنوان مكتب الإرشاد إلا بعد 30يونيو

نادية زخارى وزيرة البحث العلمى فترة الإخوان تكشف المستور: المشير طنطاوى أرسل لى خطاب بصلاحيات رئيس الجمهورية للنهوض بالوزارة.. رفضت زيادة الحراسة لإنى لست مستهدفة.. ولم أعرف عنوان مكتب الإرشاد إلا بعد 30يونيو

صور.. نص العالم الحلو × أسبوع.. تجهيزات مكثفة وبروفات بالقصر البريطانى قبل حفل زفاف الأمير هارى.. سعوديات يشترين سيارات بعد السماح لهن بالقيادة.. وأمريكيون يدعون زعيم كوريا الشمالية لزيارة بلدهم بلوحة فنية

صور.. نص العالم الحلو × أسبوع.. تجهيزات مكثفة وبروفات بالقصر البريطانى قبل حفل زفاف الأمير هارى.. سعوديات يشترين سيارات بعد السماح لهن بالقيادة.. وأمريكيون يدعون زعيم كوريا الشمالية لزيارة بلدهم بلوحة فنية

2 مليون جنيه شهرياً لمدرب الأهلي الجديد.. اعرف التفاصيل

2 مليون جنيه شهرياً لمدرب الأهلي الجديد.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة