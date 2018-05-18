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الجمعة، 18 مايو 2018 04:11 ص
خالد صلاح
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الجيش الليبى يسيطر على عدة مواقع فى مدينة درنة

الجمعة، 18 مايو 2018 04:00 ص
الجيش الليبى يسيطر على عدة مواقع فى مدينة درنة عمليات الجيش الليبى
طرابلس أ ش أ
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أحرزت قوات الجيش الليبى تقدما جديدا ضد التنظيمات الإرهابية فى مدينة درنة الليبية، تمكنت من إلقاء القبض على عشرات من الإرهابيين الأجانب.

وفى هذا السياق أعلن الجيش الليبى سيطرته على عدة مواقع فى درنة بعد اشتباكات مع التنظيمات الإرهابى، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية الخميس .

ونفذت قوات الجيش الليبى ضربات جوية دقيقة أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين، وكان الناطق باسم الجيش الوطنى الليبي، العميد أحمد المسمارى أكد أن قوات الجيش حققت تقدما كبيرا فى مدينة درنة.

 


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