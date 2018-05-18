video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 18 مايو 2018 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الليبى يدفع بتعزيزات عسكرية إلى درنة

الجمعة، 18 مايو 2018 04:45 م
الجيش الليبى يدفع بتعزيزات عسكرية إلى درنة الجيش الليبى يدفع بتعزيزات عسكرية إلى درنة
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

دفع الجيش الوطنى الليبى بتعزيزات عسكرية إلى مدينة درنة الليبية شرق البلاد، بإرسال الكتيبة 302 أجدابيا بقيادة محمد داوود القابسى، للتمركز بالقرب من منطقة وادى الناقة بالمدخل الغربى لمدينة درنة، استعدادا للمشاركة فى عمليات تحرير المدينة من الإرهاب.

وكان رئيس إدارة الإعلام الحربى للقيادة العامة للجيش الليبى خليفة العبيدى قد أعلن أن تعزيزات عسكرية قد وصلت أمس الخميس إلى القوات العسكرية بمدينة درنة من أجل مساندة الجيش فى حربه على الإرهاب، موضحًا أن التعزيزات العسكرية الجديدة متمثلة فى مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة وخفيفة.

وأضاف العبيدى أن التعزيزات العسكرية التى أرسلت للقوات اللواء 106 وكتيبة 155 وكتيبة 166 وكتيبة طارق بن زياد والقوات الخاصة الصاعقة، مشيرًا إلى وصول قطعة بحرية حربية منذ 7 سنوات كانت خارج ليبيا حيث ستنظم من جديد إلى الأسطول البحري الليبي التابع للقوات المسلحة العربية الليبية.

وفى سياق متصل، تمكنت عناصر "كتيبة طبرق المقاتلة" التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، من قتل اثنين من العناصر الإرهابية بالمحور الشرقى فى مدينة درنة.

وقالت مصدر عسكرى ليبى أن إرهابيين قتلا أثناء قيامهم بعملية زرع ألغام ومفخخات لعرقلة تقدم عناصر الجيش الليبي في درنة، موضحة أن الإرهابيين هما عوض سعد الشاعري الملقب بـ"النطاح"، وحمزة السويح.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الليبى يسيطر على عدة مواقع فى مدينة درنة

مصدر عسكرى: استشهاد 5 مقاتلين فى الجيش الليبى ومقتل 9 إرهابيين فى درنة

ليبيا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

تعزيزات الى درنه

الجيش الوطنى الليبى

تحرير درنه




لا تفوتك
لقب دورى ابطال اوروبا يمنح محمد صلاح 5 جوائز فردية

لقب دورى ابطال اوروبا يمنح محمد صلاح 5 جوائز فردية

الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام

نادية زخارى وزيرة البحث العلمى فترة الإخوان تكشف المستور: المشير طنطاوى أرسل لى خطاب بصلاحيات رئيس الجمهورية للنهوض بالوزارة.. رفضت زيادة الحراسة لإنى لست مستهدفة.. ولم أعرف عنوان مكتب الإرشاد إلا بعد 30يونيو

نادية زخارى وزيرة البحث العلمى فترة الإخوان تكشف المستور: المشير طنطاوى أرسل لى خطاب بصلاحيات رئيس الجمهورية للنهوض بالوزارة.. رفضت زيادة الحراسة لإنى لست مستهدفة.. ولم أعرف عنوان مكتب الإرشاد إلا بعد 30يونيو

صور.. نص العالم الحلو × أسبوع.. تجهيزات مكثفة وبروفات بالقصر البريطانى قبل حفل زفاف الأمير هارى.. سعوديات يشترين سيارات بعد السماح لهن بالقيادة.. وأمريكيون يدعون زعيم كوريا الشمالية لزيارة بلدهم بلوحة فنية

صور.. نص العالم الحلو × أسبوع.. تجهيزات مكثفة وبروفات بالقصر البريطانى قبل حفل زفاف الأمير هارى.. سعوديات يشترين سيارات بعد السماح لهن بالقيادة.. وأمريكيون يدعون زعيم كوريا الشمالية لزيارة بلدهم بلوحة فنية

2 مليون جنيه شهرياً لمدرب الأهلي الجديد.. اعرف التفاصيل

2 مليون جنيه شهرياً لمدرب الأهلي الجديد.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة