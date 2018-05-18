الجيش الليبى يدفع بتعزيزات عسكرية إلى درنة

كتب : أحمد جمعة

دفع الجيش الوطنى الليبى بتعزيزات عسكرية إلى مدينة درنة الليبية شرق البلاد، بإرسال الكتيبة 302 أجدابيا بقيادة محمد داوود القابسى، للتمركز بالقرب من منطقة وادى الناقة بالمدخل الغربى لمدينة درنة، استعدادا للمشاركة فى عمليات تحرير المدينة من الإرهاب.

وكان رئيس إدارة الإعلام الحربى للقيادة العامة للجيش الليبى خليفة العبيدى قد أعلن أن تعزيزات عسكرية قد وصلت أمس الخميس إلى القوات العسكرية بمدينة درنة من أجل مساندة الجيش فى حربه على الإرهاب، موضحًا أن التعزيزات العسكرية الجديدة متمثلة فى مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة وخفيفة.

وأضاف العبيدى أن التعزيزات العسكرية التى أرسلت للقوات اللواء 106 وكتيبة 155 وكتيبة 166 وكتيبة طارق بن زياد والقوات الخاصة الصاعقة، مشيرًا إلى وصول قطعة بحرية حربية منذ 7 سنوات كانت خارج ليبيا حيث ستنظم من جديد إلى الأسطول البحري الليبي التابع للقوات المسلحة العربية الليبية.

وفى سياق متصل، تمكنت عناصر "كتيبة طبرق المقاتلة" التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، من قتل اثنين من العناصر الإرهابية بالمحور الشرقى فى مدينة درنة.

وقالت مصدر عسكرى ليبى أن إرهابيين قتلا أثناء قيامهم بعملية زرع ألغام ومفخخات لعرقلة تقدم عناصر الجيش الليبي في درنة، موضحة أن الإرهابيين هما عوض سعد الشاعري الملقب بـ"النطاح"، وحمزة السويح.