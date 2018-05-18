الجيش السورى ينفذ عدة هجمات ويوسع سيطرته فى الحجر الأسود جنوب دمشق

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نفذت وحدات من الجيش السورى عمليات دقيقة، اليوم الجمعة، بإسناد من سلاحى الجو والمدفعية فى إطار عملياتها المستمرة بمنطقة جنوب دمشق ضد المسلحين، ووسعت من خلالها نطاق سيطرتها فى أقصى شمال غرب حى الحجر الأسود وشماله باتجاه شارع العروبة وجامع النسيم جنوب دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش نفذت عمليات دقيقة خلال الساعات القليلة الماضية بإسناد من سلاحى الجو والمدفعية فى إطار عملياتها المستمرة لتطهير منطقة جنوب دمشق من المسلحين وإعادة الحياة الطبيعية إليها حققت خلالها مزيدا من التقدم من عدة محاور وسيطرت على عدد من كتل الأبنية بعد تطهيرها من المسلحين.



وأشارت إلى أن التقدم الجديد يضع القوات قاب قوسين أو أدنى من فرض طوق كامل على المسلحين فى الجزيرة السكنية الكثيفة شمال حى الحجر الأسود تمهيدا للقضاء على المسلحين المتحصنين فيها أو انهيارهم واستسلامهم مع بقاء عدد من البؤر على اتجاه مخيم اليرموك والتضامن.



يذكر أنه بعد إحكام وحدات الجيش السورى السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالى والجورة جنوب دمشق بالتوازى مع اخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى شمال سوريا تابعت وحدات الجيش عملياتها وسيطرت على الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود بشكل كامل فى الخامس من الشهر الجارى وعملت على تقطيع أوصال مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية فى المنطقة بالتوازى مع مواصلة عملياتها من عدة محاور على اتجاه حى التضامن ومخيم اليرموك موسعة نطاق سيطرتها وصولا إلى حصر المسلحين فى مساحات ضيقة فى أقصى شمال وشمال غرب حى الحجر الأسود تمهيدا للقضاء عليهم وإعلان المنطقة خالية من المسلحين.