التلفزيون السورى: سماع دوى انفجارات قرب مطار حماة فى سوريا

التلفزيون السورى: سماع دوى انفجارات قرب مطار حماة فى سورياالجمعة، 18 مايو 2018 01:34 م
سوريا - أرشيفية
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قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن دوى انفجارات سمع قرب مطار حماة اليوم الجمعة، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن سلسلة من الانفجارات وقعت قرب مطار حماة العسكرى وسمعت فى مدينة حماة.
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