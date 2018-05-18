التلفزيون السورى: سماع دوى انفجارات قرب مطار حماة فى سوريا

رويترز

قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن دوى انفجارات سمع قرب مطار حماة اليوم الجمعة، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن سلسلة من الانفجارات وقعت قرب مطار حماة العسكرى وسمعت فى مدينة حماة.