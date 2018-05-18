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"التعاون الإسلامى" تدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية فى الجرائم الإسرائيلية

الجمعة، 18 مايو 2018 01:14 م
"التعاون الإسلامى" تدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية فى الجرائم الإسرائيلية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
أ ش أ
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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لإجراء تحقيق مستقل فى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى المتعمد للفلسطينيين العزل، ولاستصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان فى جنيف لتشكيل لجنة تحقيق دولية فى الجرائم الإسرائيلية ولجلب المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمة لينالوا عقابهم.

وأعرب العثيمين - فى كلمته، اليوم الجمعة، خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للدورة الاستثنائية السابعة لمؤتمر القمة الإسلامى حول التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية وفقا للموقع الرسمى لمنظمة التعاون الإسلامى - عن أمله فى أن تتوصل القمة الإسلامية إلى إجراءات فاعلة ترقى لمستوى الحدث الذى تعقد القمة من أجله.

وقال العثيمين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعمدت الاستفزاز ورفعت وتيرة عدوانها العسكرى الهمجى ضد المدنيين الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة، إذ قتلت وجرحت المئات بدم بارد، فى ذات الوقت الذى تحتفل فيه بافتتاح السفارة الأمريكية فى القدس المحتلة، مستنكرا غياب المسائلة والمحاسبة لإسرائيل مما جعلها تتمادى فى سياساتها الاستعمارية.

ودعا العثيمين، إلى عدم التساهل مع أى دولة تتماشى مع المزاعم الإسرائيلية بشأن مدينة القدس المحتلة أو تقرر القيام بخطوات تكرس احتلال إسرائيل للمدينة المقدسة، محملا المجتمع الدولى مسؤولية توفير الحماية للشعب الفلسطينى من بطش وجبروت آلة القتل الإسرائيلية، تنفيذا لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين فى زمن الحرب.


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