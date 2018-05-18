الإمارات تسير 3 بواخر تحمل آلاف الأطنان من المواد الرمضانية إلى سقطرى باليمن

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قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتسيير ثلاث بواخر تحمل آلاف الأطنان من المواد الرمضانية إلى "سقطرى" فى إطار الدور الإنسانى الرائد الذى تضطلع به الامارات تجاه اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الإمارات (وام) ان الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتى وجه بتسيير الهيئة ثلاث بواخر مساعدات إلى أرخبيل سقطرى تحمل آلاف الأطنان من المواد الرمضانية.



وأمر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان هيئة الهلال الأحمر بسرعة توفير مستلزمات رمضان للأشقاء فى سقطرى مع حلول الشهر الفضيل وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال تنفيذ برامج رمضان المتمثلة فى افطار الصائم و المير الرمضانى وكسوة العيد .



وقد وصلت إلى ميناء سقطرى الباخرة الأولى وعلى متنها 538 طنا من المواد الرمضانية بقيمة 7 ملايين درهم على أن تغادر الدولة تباعا فى غضون اليومين القادمين باخرتان تحملان مزيدا من المساعدات الرمضانية التى من المقرر أن يستفيد منها عدد كبير من سكان الجزيرة.



وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن هذه المساعدات تأتى امتدادا للدور الإنسانى الرائد الذى تضطلع به دولة الامارات و قيادتها الرشيدة تجاه الأشقاء فى اليمن بصورة عامة و فى سقطرى على وجه الخصوص.



وقال إن الامارات كانت وستظل العون و السند لأهل اليمن فى كل الأحوال و الظروف وستواصل مسيرتها الانسانية على الساحة اليمنية انطلاقا من دورها الريادى فى العمل الإنسانى و الإغاثى و التنموى فى اليمن و تجسيدا لعمق الروابط والصلات التى تجمع الشعبين الشقيقين .



وأكد الشيخ حمدان بن زايد أن هيئة الهلال الأحمر الاماراتى ستعزز نشاطها الإنسانى فى سقطرى خلال شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجات الصائمين و تلبية متطلباتهم الرمضانية وشدد على أن الهيئة لن تدخر وسعا فى سبيل تحقيق تطلعاتها الانسانية فى اليمن.



من جانبه ، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحى الأمين العام لهيئة الهلال الاحمر أن الهيئة شرعت فورا فى تنفيذ توجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ووفرت الاحتياجات الرمضانية للأشقاء فى سقطرى من مخزونها الاستراتيجى من المواد الإغاثية بمستودعاتها فى المدينة العالمية للخدمات الانسانية بدبي.



وقال إن فريقا من الهيئة سيشرف على إيصال المواد الرمضانية لسكان الجزيرة مع حلول شهر رمضان المبارك ، مشيرا الى أن المواد تتضمن احتياجات رمضان الأساسية.