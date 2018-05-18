الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال 4 إرهابيين من داعش شمال الموصل

الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال 4 إرهابيين من داعش شمال الموصلالجمعة، 18 مايو 2018 02:03 م
قوات الجيش العراقى
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة "تلكيف" شمال الموصل.
وأوضح المركز - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن مديرية شرطة تلكيف التابعة لقيادة شرطة نينوى ألقت القبض على أربعة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى، مطلوبين للقضاء وفق (المادة ٤ / ١ إرهاب) أحدهم من منطقة الخالدية التابعة لمحافظة الأنبار.
وأضاف البيان أن المعتقلين اعترفوا بارتكابهم عدة جرائم بحق المواطنين الأبرياء ومنتسبى القوات الأمنية خلال فترة "داعش المظلمة"، مؤكدًا أنه تم القبض عليهم فى منطقة تلكيف شمال مدينة الموصل.
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