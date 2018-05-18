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الجمعة، 18 مايو 2018 01:13 ص
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الأمم المتحدة تحث العراق على إكمال الانتخابات وتشكيل حكومة فى أقرب وقت

الجمعة، 18 مايو 2018 12:13 ص
الأمم المتحدة تحث العراق على إكمال الانتخابات وتشكيل حكومة فى أقرب وقت رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
نيويورك (أ ش أ)
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حثت الأمم المتحدة، الجهات السياسية فى العراق على حل أية نزاعات انتخابية من خلال القنوات القانونية، فيما شددت على ضرورة إكمال العملية الانتخابية وتشكيل حكومة شاملة فى أقرب وقت ممكن.

وأثنى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الخميس، على "كافة العراقيين الذين شاركوا فى الانتخابات لاسيما النازحين الذين أدلوا بأصواتهم رغم ظروفهم الصعبة"، داعيا جميع الفاعلين السياسيين العراقيين ومؤيديهم إلى الحفاظ على السلام بينما يتم استكمال النتائج.

ودعا دوجاريك، الجهات السياسية الفاعلة على حل أية نزاعات انتخابية من خلال القنوات القانونية القائمة وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة شاملة فى اقرب وقت ممكن".

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت - فى وقت سابق - أن نسبة المشاركة فى الانتخابات بلغت 44.52%، فى أول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابى.

 


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