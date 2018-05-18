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إسماعيل هنية: مسيرات العودة لن تنتهى إلا برفع الحصار كليا عن غزة

الجمعة، 18 مايو 2018 01:57 م
إسماعيل هنية: مسيرات العودة لن تنتهى إلا برفع الحصار كليا عن غزة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية
كتب- هاشم الفخرانى
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أكد رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الجمعة، أن "مسيرة العودة" لن تنتهى إلا برفع الحصار كليًا عن قطاع غزة.

وشدد هنية، خلال خطبة الجمعة بالمسجد العمرى الكبير بمدينة غزة، على أن حركته لن تدخل فى أى صفقات بشأن المسيرة، ولن تأخذ قراراها إلا من خلال الإجماع الوطنى، لافتًا إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية روّجت شائعات بعد الزيارة الخاطفة لوفد حماس إلى القاهرة فى 13 مايو لإحداث بلبة فى صفوف شعبنا والمتضامين معه فى مسعى للتأثير على مسيرة العودة، وصرف الأنظار عن المجزرة الإسرائيلية بغزة.

وذكر هنية أن وفد حركته أجرى لقاءات بأجواء دافئة، ومشاورات معمقة بشأن الوضع العام، والحصار على قطاع غزة، ومسيرات العودة، والوحدة الوطنية.

وبشأن ما تداولته وسائل إعلام عن قرار من حركة حماس بوقف مسيرات العودة وإنهائها، قال هنية: "هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، ونؤكد أن مسيرة العودة مستمرة حتى تحقق أهدافها".

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن هدف مسيرة العودة إنهاء الحصار كليًا عن قطاع غزة، ووضع شعبنا على الطريق الصحيح لوحدة وطنية حقيقية.

ودعا هنية إلى توسيع رقعة مسيرات العودة لتشمل الضفة الغربية المحتلة، مطالبًا حركة فتح برفع "القبضة الأمنية" عن أهل الضفة من أجل التعبير عن واقعهم.


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اسماعيل هنية

قطاع غزة

اسرائيل

مسيرات العودة




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