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الجمعة، 18 مايو 2018 06:31 م
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إسرائيل ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان حول غزة

الجمعة، 18 مايو 2018 05:50 م
إسرائيل ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان حول غزة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
أ ف ب
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نددت إسرائيل بما وصفته ب"النفاق والسخافة" بعد تصويت مجلس حقوق الانسان فى الأمم المتحدة الجمعة على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولى متخصص فى جرائم الحرب للتحقيق فى أحداث غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية فى بيان "اسرائيل ترفض تماما قرار مجلس حقوق الانسان الذى يثبت مرة أخرى أنه منظمة تحتوى على أغلبية معادية لإسرائيل بشكل تلقائى، ويسيطر عليها النفاق والسخافة".


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