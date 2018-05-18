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أمير الكويت يصل تركيا لترؤس وفد بلاده فى القمة الإسلامية الاستثنائية

الجمعة، 18 مايو 2018 03:27 م
أمير الكويت يصل تركيا لترؤس وفد بلاده فى القمة الإسلامية الاستثنائية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ
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وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمى المرافق له إلى مدينة اسطنبول بتركيا؛ وذلك لترؤس وفد الكويت فى القمة الإسلامية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي.

واستقبل أمير الكويت على أرض المطار، نائب والى اسطنبول مهمت على ألوتيس، وسفير الكويت لدى تركيا غسان يوسف الزواوى، وقنصل عام الكويت لدى اسطنبول محمد فهد المحمد.


وضم الوفد الكويتى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ومدير مكتب أمير الكويت أحمد فهد الفهد، والمستشار بالديوان الأميرى محمد عبدالله أبوالحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح، ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميرى يوسف حمد الرومى، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين بالديوان الأميرى ووزارة الخارجية.


وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد تلقى دعوة للمشاركة فى القمة الإسلامية الطارئة التى ستعقد، اليوم الجمعة، فى مدينة اسطنبول التركية؛ وذلك لدراسة الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، فى ضوء العمليات والممارسات القمعية التى تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، فى مواجهة المظاهرات السلمية التى يقوم بها الفلسطينيون، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.


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أمير الكويت يشارك فى القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامى

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اسطنبول

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