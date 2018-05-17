وزير خارجية اليمن: نقل السفارة الأمريكية استفزاز للمشاعر العربية

إيمان حنا

قال عبد الملك المخلافى، وزير خارجية اليمن، فى كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، إن التطورات المتسارعة فى فلسطين المحتلة وعموم المنطقة العربية تتجه نحو مزيد من التعقيد تشيع الفوضى وتدفع نحو المزيد من انسداد الأفق، وكان لافتتاح السفارة الامريكية فى القدس بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية فى 1948 يوما مشئوما آخر فى سجل العدوان وعملا استفزازيا مقيتا جديدا لمشاعر الشعب الفلسطينى ومشاعر الأمة العربية.

وأوضح أن هذه الخطوة ليست إلا امتداد مكشوف لسجل الإنحياز الأمريكى السافر والمطلق لإسرائيل، والمعادى لقضية الشعب العربى والفلسطينى، ولطالما حذر المجتمع الدولى الذى يقف فى غالبيته مع الجانب الصحيح من التاريخ والحق من أن هذا الصلف يزيد المشكلة الدولية تعقيدا فوق ما هى عليه من تعقيدات وتوترات.

وأشار إلى أن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس وما سبقها من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لن يعطل عملية السلام العادل والشامل فقط، بل يضاعف مشاعر الغضب العربى الإسلامى والمسيحى فى هذه المنطقة تالتى لا ينقصها مزيد من الفوضى.