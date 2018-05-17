واشنطن بوست: استخدام إسرائيل الذخيرة الحية فى غزة إفراط قوة أم سيطرة مبررة؟

كتبت: إنجى مجدى

طرحت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، آراء مختلفة بشأن استخدام إسرائيل الذخيرة الحية ضد المتظاهرين فى قطاع غزة، متسائلة هل هو استخدام مفرط للقوة أم سيطرة مبررة على التهديدات؟.

وتشير الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، إلى أن جماعات حقوق الإنسان تقول إن التفاصيل القليلة التى قدمها الجيش الإسرائيلى حول قواعد الاشتباك توضح أن الأوامر المقدمة للجنود غير قانونية، وتتهم هذه الجماعات الجيش الإسرائيلى بعدم بذل جهد كاف لاستخدام وسائل أخرى لتفريق الحشود، بينما يدعى مسؤولون إسرائيليون، إن الجنود يعملون فى إطار القانون الدولى ضد عصابة تريد اقتحام إسرائيل والقيام بهجمات إرهابية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان إسرائيل استخدام أساليب أقل فتكا لاحتواء المحتجين، قال يعقوب أميدرور، مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق وزميل كبير لدى معهد الدراسات الاستراتيجية فى القدس، إن مثل هذا السؤال هو مثال على أولئك الذين "يجلوس فى مكاتبهم يشربون القهوة ويقدمون النصيحة للجيش الإسرائيلى بشأم كيفية مواجهة الآلاف من الفلسطينيين".