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نائب الرئيس اليمنى يؤكد سعى الشرعية لتحرير الأرض من المليشيات المدعومة من إيران

الخميس، 17 مايو 2018 06:16 م
نائب الرئيس اليمنى يؤكد سعى الشرعية لتحرير الأرض من المليشيات المدعومة من إيران قوات التحالف العربى
إيمان حنا
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أجرى نائب رئيس الجمهورية اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، اليوم، اتصالا هاتفيا بمحافظ الحديدة الدكتور الحسن على طاهر للاطلاع على سير المعارك والانتصارات الكبيرة والمتسارعة التى تحققها قوات الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة الشعبية فى معارك الساحل الغربى وكذا الأوضاع الإنسانية والخدمات فى المناطق المحررة.

وأشاد نائب الرئيس خلال الاتصال بتضحيات وبطولات أبطال الجيش وما يسطرونه من ملاحم خالدة فى سبيل استكمال تحرير المحافظة وما يحققه الأبطال من انتصارات فى ميدى والجوف وصعدة والبيضاء وغيرها، مثمناً الدور الكبير للأشقاء فى دول التحالف وجهودهم الكبيرة فى مساندة اليمنيين للتخلص من مؤامرات المشروع الإيرانى.

وأكد سعى الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية وبدعم من قوات تحالف دعم الشرعية لتحرير كل الأرض اليمنية من المليشيات الانقلابية المدعومة من ايران وتخفيف المعاناة عن أبناء الحديدة التى مارست الميليشيات الحوثية الانتهاكات ضدهم ونهبت حقوقهم وحرمتهم من المساعدات.

من جانبه عبر محافظ الحديدة عن تقديره وشكره لاهتمام نائب الرئيس، منوهاً بجهود أبطال الجيش وما يسطرونه من ملاحم وما يتحلون به من معنويات عالية وما يحظون به من مساندة والتفاف كل أبناء الحديدة للوقوف صفاً واحداً فى وجه الميليشيات الحوثية.


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