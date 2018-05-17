مصدر استخبارى عراقى: انهيار هيكل الدعاية لداعش بسوريا عقب ضرباتنا الجوية

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر استخبارى عراقى، اليوم الخميس، بأن الهيكل الدعائى لتنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا انهار بعد الضربات التى نفذها طيران القوة الجوية العراقية.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إنه بعد تنفيذ القوة الجوية العراقية ضربات جوية داخل الأراضى السورية استهدفت اجتماعا لقادة عصابات داعـش الإرهابية،وأدت إلى مقتل المدعو أبو براء الشامى مسئول إعلام داعش الإرهابى فى سوريا، فقد التنظيم هيكله الدعائي".

واعتبر أن مقتل الشامى المشرف على إنتاج مقاطع أفلام الفيديو الدعائية التى تتضمن مشاهد القتل والتعذيب، يعد بمثابة انهيار للهيكل الإعلامى لتلك العصابات وانحساره.