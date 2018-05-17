مصدر استخبارى عراقى: انهيار هيكل الدعاية لداعش بسوريا عقب ضرباتنا الجوية

مصدر استخبارى عراقى: انهيار هيكل الدعاية لداعش بسوريا عقب ضرباتنا الجويةالخميس، 17 مايو 2018 10:28 ص
الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
أفاد مصدر استخبارى عراقى، اليوم الخميس، بأن الهيكل الدعائى لتنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا انهار بعد الضربات التى نفذها طيران القوة الجوية العراقية.
وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إنه بعد تنفيذ القوة الجوية العراقية ضربات جوية داخل الأراضى السورية استهدفت اجتماعا لقادة عصابات داعـش الإرهابية،وأدت إلى مقتل المدعو أبو براء الشامى مسئول إعلام داعش الإرهابى فى سوريا، فقد التنظيم هيكله الدعائي".
واعتبر أن مقتل الشامى المشرف على إنتاج مقاطع أفلام الفيديو الدعائية التى تتضمن مشاهد القتل والتعذيب، يعد بمثابة انهيار للهيكل الإعلامى لتلك العصابات وانحساره.
إضافة تعليق
أتلتيكو مدريد بطلا للدورى الأوروبى للمرة الثالثة.. الأتلتى يكتسح مارسيليا 3 / 0 فى ليون.. جريزمان أفضل لاعب فى المباراة.. دموع باييه تغلبه بعد الإصابة.. والبطل ينتظر ريال مدريد أو ليفربول فى سوبر أوروبا
"خد بالك من المفروم".. الداخلية تضبط أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية.. معدومو الضمير يستغلون زيادة الإقبال على الشراء قبل رمضان.. 4 علامات للتفرقة بين الفاسدة والسليمة ومطالب بتشديد العقوبة لـ"المؤبد"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة