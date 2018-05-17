video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 17 مايو 2018 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصدر استخبارى عراقى: انهيار هيكل الدعاية لداعش بسوريا عقب ضرباتنا الجوية

الخميس، 17 مايو 2018 10:28 ص
مصدر استخبارى عراقى: انهيار هيكل الدعاية لداعش بسوريا عقب ضرباتنا الجوية الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفاد مصدر استخبارى عراقى، اليوم الخميس، بأن الهيكل الدعائى لتنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا انهار بعد الضربات التى نفذها طيران القوة الجوية العراقية.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إنه بعد تنفيذ القوة الجوية العراقية ضربات جوية داخل الأراضى السورية استهدفت اجتماعا لقادة عصابات داعـش الإرهابية،وأدت إلى مقتل المدعو أبو براء الشامى مسئول إعلام داعش الإرهابى فى سوريا، فقد التنظيم هيكله الدعائي".

واعتبر أن مقتل الشامى المشرف على إنتاج مقاطع أفلام الفيديو الدعائية التى تتضمن مشاهد القتل والتعذيب، يعد بمثابة انهيار للهيكل الإعلامى لتلك العصابات وانحساره.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحشد الشعبى العراقى يحبط هجوما لـ"داعش" على مراكز أمنية بكركوك

داعش

العراق

سوريا

الجيش العراقى

الضربات العراقيه فى سوريا




لا تفوتك
رسائل السيسى بمؤتمر الشباب.. أهمها تذكرة المترو وتحديات البطالة والنمو السكانى

رسائل السيسى بمؤتمر الشباب.. أهمها تذكرة المترو وتحديات البطالة والنمو السكانى

الأزهر يوضح مفطرات الصوم ومتى يصبح مكروهًا ويحدد 11 سنة للنبى فى رمضان

الأزهر يوضح مفطرات الصوم ومتى يصبح مكروهًا ويحدد 11 سنة للنبى فى رمضان

أتلتيكو مدريد بطلا للدورى الأوروبى للمرة الثالثة.. الأتلتى يكتسح مارسيليا 3 / 0 فى ليون.. جريزمان أفضل لاعب فى المباراة.. دموع باييه تغلبه بعد الإصابة.. والبطل ينتظر ريال مدريد أو ليفربول فى سوبر أوروبا

أتلتيكو مدريد بطلا للدورى الأوروبى للمرة الثالثة.. الأتلتى يكتسح مارسيليا 3 / 0 فى ليون.. جريزمان أفضل لاعب فى المباراة.. دموع باييه تغلبه بعد الإصابة.. والبطل ينتظر ريال مدريد أو ليفربول فى سوبر أوروبا

"خد بالك من المفروم".. الداخلية تضبط أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية.. معدومو الضمير يستغلون زيادة الإقبال على الشراء قبل رمضان.. 4 علامات للتفرقة بين الفاسدة والسليمة ومطالب بتشديد العقوبة لـ"المؤبد"

"خد بالك من المفروم".. الداخلية تضبط أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية.. معدومو الضمير يستغلون زيادة الإقبال على الشراء قبل رمضان.. 4 علامات للتفرقة بين الفاسدة والسليمة ومطالب بتشديد العقوبة لـ"المؤبد"

برومو المسلسل الكوميدى "ربع رومى" يتصدر مواقع التواصل

برومو المسلسل الكوميدى "ربع رومى" يتصدر مواقع التواصل

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة