لأول مرة فى موريتانيا قاضية على رأس محكمة

نواكشوط (أ ف ب)

ستتولى امرأة للمرة الاولى رئاسة محكمة فى موريتانيا، وذلك بعد أن عين المجلس الاعلى للقضاء الموريتانى تكبر منت أوديكه على راس محكمة نزاعات العمل فى نواكشوط، بحسب ما افاد مصدر قضائى الاربعاء.

والقاضية منت اوديكه التى عينت قاضية فى 2015، كانت تشغل منصب مستشارة فى المحكمة التجارية بنواكشوط، وهى ثانى امراة فى موريتانيا تصبح قاضية بعد زميلتها اميمة منت الشيخ سيديا فى 2013.