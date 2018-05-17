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الخميس، 17 مايو 2018 05:03 ص
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لأول مرة فى موريتانيا قاضية على رأس محكمة

الخميس، 17 مايو 2018 03:01 ص
لأول مرة فى موريتانيا قاضية على رأس محكمة محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني
نواكشوط (أ ف ب)
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ستتولى امرأة للمرة الاولى رئاسة محكمة فى موريتانيا، وذلك بعد أن عين المجلس الاعلى للقضاء الموريتانى تكبر منت أوديكه على راس محكمة نزاعات العمل فى نواكشوط، بحسب ما افاد مصدر قضائى الاربعاء.

والقاضية منت اوديكه التى عينت قاضية فى 2015، كانت تشغل منصب مستشارة فى المحكمة التجارية بنواكشوط، وهى ثانى امراة فى موريتانيا تصبح قاضية بعد زميلتها اميمة منت الشيخ سيديا فى 2013.

 


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