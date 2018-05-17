لأول مرة فى موريتانيا قاضية على رأس محكمة

لأول مرة فى موريتانيا قاضية على رأس محكمةالخميس، 17 مايو 2018 03:01 ص
محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني
إضافة تعليق
ستتولى امرأة للمرة الاولى رئاسة محكمة فى موريتانيا، وذلك بعد أن عين المجلس الاعلى للقضاء الموريتانى تكبر منت أوديكه على راس محكمة نزاعات العمل فى نواكشوط، بحسب ما افاد مصدر قضائى الاربعاء.
والقاضية منت اوديكه التى عينت قاضية فى 2015، كانت تشغل منصب مستشارة فى المحكمة التجارية بنواكشوط، وهى ثانى امراة فى موريتانيا تصبح قاضية بعد زميلتها اميمة منت الشيخ سيديا فى 2013.
إضافة تعليق
أتلتيكو مدريد بطلا للدورى الأوروبى للمرة الثالثة.. الأتلتى يكتسح مارسيليا 3 / 0 فى ليون.. جريزمان أفضل لاعب فى المباراة.. دموع باييه تغلبه بعد الإصابة.. والبطل ينتظر ريال مدريد أو ليفربول فى سوبر أوروبا
"خد بالك من المفروم".. الداخلية تضبط أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية.. معدومو الضمير يستغلون زيادة الإقبال على الشراء قبل رمضان.. 4 علامات للتفرقة بين الفاسدة والسليمة ومطالب بتشديد العقوبة لـ"المؤبد"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة