طيران الاحتلال الإسرائيلى يقصف موقعا شمال قطاع غزة

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أصيب مواطن فلسطينى، جراء قصف إسرائيلى الليلة، استهدف، موقعا عسكريا لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان الليلة بوصول إصابة بجراح متوسطة فى القدم إلى المستشفى الأندونيسى؛ جراء قصف الاحتلال شمال القطاع.

واستهدف الطيران الحربى الإسرائيلى موقع عسقلان العسكرى فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بأربعة صواريخ على الأقل، بحسب إذاعة الأقصى المحلية.