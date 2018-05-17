صور..مظاهرات فى نيويورك احتجاجا على مذابح الاحتلال ونقل سفارة أمريكا للقدس

صور..مظاهرات فى نيويورك احتجاجا على مذابح الاحتلال ونقل سفارة أمريكا للقدسالخميس، 17 مايو 2018 05:48 ص
مظاهرات فى نيويورك دعما للفلسطينيين
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تظاهر عشرات المواطنين الأمريكيين، فى حى مانهاتن بمدينة نيويورك، وذلك احتجاجًا على "مذبحة العودة"، التى استشهد فيها 43 فلسطينيًا وأصيب قرابة 2000 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات عنيفة على طول المنطقة الحدودية لقطاع غزة.
ورفع المتظاهرين أعلام فلسطين ولافتات منددة باعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلى، وكتب على اللافتات "شعارات تطالب بالحرية لفلسطين" ولافتات تدافع عن عروبة القدس، كما ارتدوا تيشرتات تطالب بالحرية للفلسطينيين.
وتشهد الأراضى الفلسطينية، مظاهرات واحتجاجات، استخدمت شرطة الاحتلال فيها العنف تجاه المتظاهرين السلميين فى محيط السفارة الأمريكية بالقدس، واعتقلت عددًا منهم بعد سحلهم وضربهم، وهى الاعتداءات التى لم تسلم منها السيدات.
جانب من الاحتجاجات فى نيويورك
جانب من المظاهرات فى نيويورك
سيدة ترفع علم فلسطين خلال المظاهرات
علم فلسطين يرفرف فى المظاهرة
لافتة تطالب الاحتلال بالتوقف عن استخدام العنف
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