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صور.. قوات الجيش الليبى تسيطر على منطقة الشيحا فى درنة

الخميس، 17 مايو 2018 11:29 ص
صور.. قوات الجيش الليبى تسيطر على منطقة الشيحا فى درنة الجيش الليبى - صورة أرشيفية
كتب أحمد جمعة
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سيطرت القوات المسلحة الليبية على منطقة الشيحا فى مدينة درنة، صباح اليوم الخميس، وتقدمت طلائع القوات المسلحة الليبية فى المنطقة أمام جهاز حماية البيئة.
 
 
فيما أكدت غرفة عمليات الكرامة فى درنة الليبية، أنه استكمالا لمهمة القوات المسلحة العربية الليبية بمكافحة الإرهاب و تحرير مدينة درنة فأن القوات المسلحة الليبية حاليا تتخذ مواقعها بكافة مداخل المدينة، بعد طرد الإرهابيين من مناطق الظهر الحمر، الحيلة، الفتايح، عين مارة، كرسة.
 
 
كان الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، أحمد المسمارى، قد أكد أن قوات الجيش الوطنى الليبى حققت تقدما فى مواقع التنظيمات المتطرفة فى درنة، مشددا على أنه سيتم القضاء على هذه العناصر من المتطرفين وجرائمهم البشعة فى حق المواطنين، متابعا: "اليوم نبشركم بأن قواتكم دخلت المدينة من الجهة الشرقية والغربية".
 
 
وأضاف "المسمارى"، أنه ينبه على المواطنين بعدم السماح للإرهابيين بوضع أسلحتهم فوق منازلهم، كون الجيش سوف يتعامل مع أى مصدر لإطلاق النار، وتابع: "هدفنا إنقاذ أهالى درنة من الإرهاب وتخليصها من الإرهابيين".
 
 
الجيش الليبى يسيطر على منطقة الشيحا
الجيش الليبى يسيطر على منطقة الشيحا

دبابة ليبية
دبابة ليبية

قوات الجيش الليبى
قوات الجيش الليبى
 

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