صور.. تظاهرات فى الهند والفلبين وباكستان احتجاجا على مجازر الاحتلال بغزة

كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

استمرار لموجه الاحتجاجات العالمية بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، تظاهر الآلاف، اليوم الخميس فى عدة دول ومنها الفلبين والهند وباكستان.

ورفع المتظاهرون لافتات ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كما قاموا بإحراق العلم الإسرائيلى والأمريكى.

كما تظاهر الآلاف، فى عدة دول منها باريس والسويد لتصل إلى حد الاشتباكات العنيفة ورشق السفارة الإسرائيلية بالحجارة فى اليونان،تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وأوضح السفير رياض منصور، خلال كلمته بمجلس الأمن الدولى، أن يجب على المجتمع الدولى أن يتحرك تجاه العدوان والظلم الذى يمارسه الاحتلال ويتخلى عن المعايير المزدوجة، لافتاً إلى أن حصيلة مسيرات العودة التى انطلقت منذ 30 مارس 2018 إلى 110 شهداء و12 ألف جريح من بينهم 250 طفلا، وتابع:"الاحتلال استخدم الذخيرة الحية بطريقة بربرية فى حق المدنيين".