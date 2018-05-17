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سفير إيران بلبنان يجتمع بـ"الحريرى" و "برى" قبل مشاورات تشكيل الحكومة

الخميس، 17 مايو 2018 02:09 م
سفير إيران بلبنان يجتمع بـ"الحريرى" و "برى" قبل مشاورات تشكيل الحكومة سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان
كتبت آمال رسلان
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التقى سعد الحريرى، رئيس الحكومة اللبنانية، ظهر اليوم، الخميس، فى السراى الحكومى السفير الإيرانى بلبنان محمد فتحعلى، فى لقاء أثار علامات استفهام عديدة حول فحوى اللقاء فى حين لم يصدر حتى الآن من مكتب سعد الحريرى توضيح حول المباحثات.

 

وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى قد التقى هو الآخر السفير الإيرانى فتحعلى وعرض معه الأوضاع والتطورات فى لبنان والمنطقة، والعلاقات بين البلدين.

 

وأشار سفير إيران خلال لقائه وفدا من نقابة الإعلام المرئى والمسموع إلى أن "لبنان محكوم بالتوافق"، موضحا: "أنه قبل وبعد الانتخابات العنوان البارز فيه الحفاظ على التوازن بين جميع مكوناته"، وأكد أن "دول محور المقاومة التى استطاعت إفشال مشروع إسقاط سوريا ترى أن مصلحة دول المنطقة هى أن تمد يدها لبعضها بعيدا عن التدخلات الخارجية".


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