رئيس برلمان العراق يدعو لجلسة طارئة بحضور مفوضية الانتخابات السبت المقبل

رئيس برلمان العراق يدعو لجلسة طارئة بحضور مفوضية الانتخابات السبت المقبلالخميس، 17 مايو 2018 01:26 م
سليم الجبورى رئيس البرلمان العراقى
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دعا سليم الجبورى، رئيس البرلمان العراقى، لعقد جلسة طارئة بحضور مفوضية الانتخابات السبت المقبل، وذلك وفق ما نقلت قناة العربية فى خبر عاجل.
وكان قد حذر رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، الجمعة الماضية، من أحجام المواطنين عن الذهاب والمشاركة فى سباق الانتخابات التشريعية، كما طالب الشعب العراقى بتحمل المسئولية كاملة.
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