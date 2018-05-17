رئيس برلمان العراق يدعو لجلسة طارئة بحضور مفوضية الانتخابات السبت المقبل

كتب محمد شعلان

دعا سليم الجبورى، رئيس البرلمان العراقى، لعقد جلسة طارئة بحضور مفوضية الانتخابات السبت المقبل، وذلك وفق ما نقلت قناة العربية فى خبر عاجل.

وكان قد حذر رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، الجمعة الماضية، من أحجام المواطنين عن الذهاب والمشاركة فى سباق الانتخابات التشريعية، كما طالب الشعب العراقى بتحمل المسئولية كاملة.