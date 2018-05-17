حيدر العبادى يحيل المفوضية العليا للانتخابات العراقية إلى هيئة النزاهة

بغداد (أ ش أ)

قال مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الخميس، إنه تمت إحالة المفوضية العليا للانتخابات إلى هيئة النزاهة بسبب خرقها لبعض الإجراءات قبل الانتخابات.

وأضاف المتحدث باسم المكتب سعد الحديثى - وفقا لقناة ( السومرية نيوز )- أن هناك كتابا سبق أن وجهه العبادى إلى هيئة النزاهة قبل الانتخابات حول خرق المفوضية العليا للانتخابات لالتزاماتها التى أقرتها أمام مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا الخرق يتمثل فى عدم قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فحص لأجهزة الانتخابات كما كان يجب أن يحدث حسب متطلبات وشروط المفوضية ذاتها بهذا الخصوص .

وأوضح الحديثى أن هذا الطلب الموجه إلى "النزاهة" استند إلى كتاب لجنة تحقيقية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية والصادر بتاريخ السادس من مايو الحالى، أى قبل الانتخابات.