حيدر العبادى يحيل المفوضية العليا للانتخابات العراقية إلى هيئة النزاهة

حيدر العبادى يحيل المفوضية العليا للانتخابات العراقية إلى هيئة النزاهةالخميس، 17 مايو 2018 01:58 م
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
إضافة تعليق
قال مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الخميس، إنه تمت إحالة المفوضية العليا للانتخابات إلى هيئة النزاهة بسبب خرقها لبعض الإجراءات قبل الانتخابات.
وأضاف المتحدث باسم المكتب سعد الحديثى - وفقا لقناة ( السومرية نيوز )- أن هناك كتابا سبق أن وجهه العبادى إلى هيئة النزاهة قبل الانتخابات حول خرق المفوضية العليا للانتخابات لالتزاماتها التى أقرتها أمام مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا الخرق يتمثل فى عدم قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فحص لأجهزة الانتخابات كما كان يجب أن يحدث حسب متطلبات وشروط المفوضية ذاتها بهذا الخصوص .
وأوضح الحديثى أن هذا الطلب الموجه إلى "النزاهة" استند إلى كتاب لجنة تحقيقية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية والصادر بتاريخ السادس من مايو الحالى، أى قبل الانتخابات.
إضافة تعليق
أتلتيكو مدريد بطلا للدورى الأوروبى للمرة الثالثة.. الأتلتى يكتسح مارسيليا 3 / 0 فى ليون.. جريزمان أفضل لاعب فى المباراة.. دموع باييه تغلبه بعد الإصابة.. والبطل ينتظر ريال مدريد أو ليفربول فى سوبر أوروبا
"خد بالك من المفروم".. الداخلية تضبط أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية.. معدومو الضمير يستغلون زيادة الإقبال على الشراء قبل رمضان.. 4 علامات للتفرقة بين الفاسدة والسليمة ومطالب بتشديد العقوبة لـ"المؤبد"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة