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حنان عشراوى: نيكى هيلى ليست مشرفة على العالم

الخميس، 17 مايو 2018 12:02 ص
حنان عشراوى: نيكى هيلى ليست مشرفة على العالم حنان عشراوى
(رويترز)
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وجهت حنان عشراوى المسؤولة الكبيرة بمنظمة التحرير الفلسطينية انتقادات لسفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكلى هيلى ولتعهدها "بتسجيل أسماء" الدول التى لا تدعم واشنطن قائلة إنها لم تعين "مشرفة على العالم".

وكانت هيلى حذرت للمرة الأولى بأنها "ستسجل الأسماء" عندما وصلت إلى الأمم المتحدة فى يناير العام الماضي. وكررت ذلك قبل تصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر كانون الأول عندما صوتت أكثر من 120 دولة على قرار يطالب الولايات المتحدة بإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت حنان عشراوى "هددت وضغطت واستخدمت الإكراه وما إلى ذلك فى الأمم المتحدة خاصة بتسجيل الأسماء. لا أعتقد أن الناس عينوها مشرفة على العالم".

ولم ترد البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على تصريحات حنان عشراوي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه مع افتتاح الولايات المتحدة لسفارتها الجديدة فى القدس يوم الاثنين سقط عشرات الفلسطينيين قتلى بنيران القوات الإسرائيلية على الحدود بين غزة وإسرائيل. وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة أمس الثلاثاء لبحث أعمال العنف.

وقالت هيلى أمام المجلس "أولئك الذين يشيرون إلى أن العنف فى غزة له علاقة بنقل السفارة الأمريكية (إلى القدس) مخطئون جدا بل إن العنف يأتى من الذين يرفضون وجود دولة إسرائيل فى أى مكان".

وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إن حركة حماس، التى تحكم غزة، تحرض على العنف وهو اتهام نفته حماس التى تعارض وجود إسرائيل.

ورفضت حنان عشراوى تقييم هيلى بأن افتتاح السفارة الأمريكية ليس له صلة بالمظاهرات عند حدود غزة. ووصف الزعماء الفلسطينيون الأحداث التى وقعت يوم الاثنين بأنها مذبحة كما لاقت الإجراءات الإسرائيلية باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين إدانة فى أنحاء العالم.

 


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