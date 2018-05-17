المالكى والجبورى: الحفاظ استقرار العملية السياسية بالعراق أمر هام

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اتفق نائب رئيس الجمهورية العراقى نورى المالكى ورئيس مجلس النواب سليم الجبورى، اليوم الخميس، على أهمية العمل المشترك للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف والحفاظ على استقرار العملية السياسية فى البلاد.

وقال مكتب نائب رئيس الجمهورية، فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "المالكى استقبل رئيس مجلس النواب سليم الجبورى، وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد، فضلا عن نتائج الانتخابات و جلسة البرلمان الطارئة التى ستعقد السبت المقبل".



وأشار المكتب، إلى أن الطرفين أكدا ضرورة أن تأخذ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دورها فى النظر بالشكاوى المقدمة من قبل الكيانات السياسية وفق القانون، وبذل الجهود لاحتواء الموقف.



وكان قد دعا رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى إلى جلسة طارئة، السبت المقبل، بحضور أعضاء مفوضية العليا للانتخابات؛ لمناقشة موضوع سير العملية الانتخابية التى جرت فى يوم الاقتراع العام والخاص والمشاكل التى واكبتها، وواقعة كركوك على وجه الخصوص.