video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 17 مايو 2018 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات العراقية تحبط هجوما لتنظيم داعش على قوة من حرس الحدود (تحديث)

الخميس، 17 مايو 2018 11:50 ص
القوات العراقية تحبط هجوما لتنظيم داعش على قوة من حرس الحدود (تحديث) الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكر مصدر فى حرس الحدود العراقى، اليوم الخميس، بأنه تم إحباط هجوم لتنظيم داعش، على قوة من حرس الحدود.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - : "إنه تم إحباط هجوم لتنظيم داعش، على قوة من الفوج الأول باللواء الرابع قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية المرابطة على الشريط الحدودى العراقى مع سوريا ".

وأضاف "أن إحباط الهجوم أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية بصفوف داعش، فضلا عن إصابة ثلاثة أفراد من حرس الحدود (460 كم غرب الرمادى)".

من ناحية أخرى أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة طفل نتيجة نزاع عشائرى وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" أن نزاعا عشائريا اندلع اليوم بمنطقة حى الحسين وسط محافظة البصرة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة طفل بجروح، لافتا إلى أنه تم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمنى بالاستقرار النسبي، لكنها تشهد من حين لآخر منذ عام 2003 حدوث نزاعات عشائرية مسلحة عادة ما تسفر عن ضحايا، ونسبة كبيرة من تلك النزاعات ناجمة عن مشاكل وخلافات اجتماعية أو تجارية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الحشد الشعبى ينظم حملة نظافة واسعة لمدينة البصرة العراقية

العراق: القبض على قيادى بـ "القاعدة" و10 مطلوبين فى ديالى والبصرة

العراق

الامن العراقى

البصره

نزاع عشائرى فى البصره




لا تفوتك
رسائل السيسى بمؤتمر الشباب.. أهمها تذكرة المترو وتحديات البطالة والنمو السكانى

رسائل السيسى بمؤتمر الشباب.. أهمها تذكرة المترو وتحديات البطالة والنمو السكانى

الأزهر يوضح مفطرات الصوم ومتى يصبح مكروهًا ويحدد 11 سنة للنبى فى رمضان

الأزهر يوضح مفطرات الصوم ومتى يصبح مكروهًا ويحدد 11 سنة للنبى فى رمضان

أتلتيكو مدريد بطلا للدورى الأوروبى للمرة الثالثة.. الأتلتى يكتسح مارسيليا 3 / 0 فى ليون.. جريزمان أفضل لاعب فى المباراة.. دموع باييه تغلبه بعد الإصابة.. والبطل ينتظر ريال مدريد أو ليفربول فى سوبر أوروبا

أتلتيكو مدريد بطلا للدورى الأوروبى للمرة الثالثة.. الأتلتى يكتسح مارسيليا 3 / 0 فى ليون.. جريزمان أفضل لاعب فى المباراة.. دموع باييه تغلبه بعد الإصابة.. والبطل ينتظر ريال مدريد أو ليفربول فى سوبر أوروبا

"خد بالك من المفروم".. الداخلية تضبط أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية.. معدومو الضمير يستغلون زيادة الإقبال على الشراء قبل رمضان.. 4 علامات للتفرقة بين الفاسدة والسليمة ومطالب بتشديد العقوبة لـ"المؤبد"

"خد بالك من المفروم".. الداخلية تضبط أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية.. معدومو الضمير يستغلون زيادة الإقبال على الشراء قبل رمضان.. 4 علامات للتفرقة بين الفاسدة والسليمة ومطالب بتشديد العقوبة لـ"المؤبد"

برومو المسلسل الكوميدى "ربع رومى" يتصدر مواقع التواصل

برومو المسلسل الكوميدى "ربع رومى" يتصدر مواقع التواصل

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة