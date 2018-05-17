القوات العراقية تحبط هجوما لتنظيم داعش على قوة من حرس الحدود (تحديث)

بغداد (أ ش أ)

ذكر مصدر فى حرس الحدود العراقى، اليوم الخميس، بأنه تم إحباط هجوم لتنظيم داعش، على قوة من حرس الحدود.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - : "إنه تم إحباط هجوم لتنظيم داعش، على قوة من الفوج الأول باللواء الرابع قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية المرابطة على الشريط الحدودى العراقى مع سوريا ".

وأضاف "أن إحباط الهجوم أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية بصفوف داعش، فضلا عن إصابة ثلاثة أفراد من حرس الحدود (460 كم غرب الرمادى)".

من ناحية أخرى أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة طفل نتيجة نزاع عشائرى وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" أن نزاعا عشائريا اندلع اليوم بمنطقة حى الحسين وسط محافظة البصرة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة طفل بجروح، لافتا إلى أنه تم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمنى بالاستقرار النسبي، لكنها تشهد من حين لآخر منذ عام 2003 حدوث نزاعات عشائرية مسلحة عادة ما تسفر عن ضحايا، ونسبة كبيرة من تلك النزاعات ناجمة عن مشاكل وخلافات اجتماعية أو تجارية.