القائم بأعمال رئيس الأركان اليمنى يتفقد "نهم" للاطلاع على الجاهزية القتالية

كتبت إيمان حنا

زار القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان المفتش العام اللواء الركن عادل القميرى، المنطقة العسكرية السابعة بجبهة نهم، للاطلاع على الجاهزية القتالية ولتلمس هموم وأوضاع منتسبى المنطقة.

والتقى خلال زيارته بقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن ناصر الذيبانى، عدد من قادة الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة، كما عقد اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة الوحدات التابعة لها، وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا التى تهم المنطقة، واستمع منهم إلى آخر التطورات الميدانية وبرامج التدريب والتأهيل وإعداد المقاتلين الأكفاء.

وهنأ اللواء القميرى جميع منتسبى المنطقة السابعة بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا بأنه شهر الانتصارات والتضحيات، وأشاد بالروح المعنوية العالية التى يتمتع بها ضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية السابعة، وحثهم على المزيد من الجاهزية والاستعداد لخوض معركة الحسم واستكمال تحرير كامل تراب الوطن من قبضة الميليشيا الانقلابية، بدعم وإسناد الأشقاء فى التحالف العربى وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادى، وحرصها الكامل على توفير متطلبات المعركة اللازمة لاستعادة كرامة وعزة أبناء الشعب اليمنى والتى تهون فى سبيلها كل التضحيات.