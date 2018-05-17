"الصحفيين الفلسطينيين" تجهز ملفات جرائم الاحتلال لتقديمها للجنائية الدولية

رام الله (أ ش أ)

قررت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، تشكيل لجنة لإتمام تجهيز الملفات القانونية التى سيتم تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية وبعض المحاكم الأوروبية ضد قادة ومؤسسات الاحتلال الإسرائيلى المسؤولة عن الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين، خاصة قتل الصحفيين الشهيدين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، وإصابة نحو 90 صحفيا منذ بداية العام الجاري.

ودعت الأمانة العامة فى اجتماع طارئ عقدته كل الصحفيين إلى الإسهام فى هذه الجهود والانخراط بالنقابة كبيت جامع لكل الصحفيين، وعلى قاعدة الشراكة الحقيقية الكاملة.

كما قررت تلبية الدعوات للمشاركة فى اجتماع اتحاد الصحفيين الأوروبيين فى إسبانيا، والاجتماع الإقليمى للنقابات الشرق أوسطية فى لبنان، واجتماع نقابات دول حوض البحر الأبيض المتوسط فى اليونان، والمقرر إقامتها خلال الأسابيع القادمة، واصفة إياها بـ "المنابر الهامة" لعرض الاعتداءات والجرائم بحق الصحفيين وكسب الدعم الدولى لخطوات النقابة.

وجددت الأمانة العامة إدانتها للقيود المفروضة من سلطات الاحتلال على الصحفيين فى الضفة الغربية وغزة بما فى ذلك قيادة النقابة ومنعهم من دخول القدس لعيادة زميلهم المصاب ياسر قديح.