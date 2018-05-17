الشرطة العراقية تطلق عملية أمنية لتعقب خلايا داعش بجلولاء

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، اليوم الخميس، انطلاق عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى فى ناحية جلولاء شمال شرق المحافظة.

وذكرت القيادة -فى بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)- أن قوة أمنية من شرطة محافظة ديالى مؤلفة من قسم شرطة جلولاء وأفواج طوارئ ديالى النموذجى والسادس والثامن وقوة من قسم مكافحة المتفجرات وفصيل الجهد الهندسى والاتصالات انطلقت لمداهمة وتفتيش مناطق جسر حلوان وقرى الإصلاح والمعدان والزور الواقعة فى ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة).

وأضافت القيادة أن هذه العملية تأتى ضمن الخطط الأمنية الموضوعة من قيادة العمليات للحفاظ على أمن واستقرار هذه المناطق وتعقب خلايا عصابات داعش الإرهابية النائمة.

وكانت الأجهزة الأمنية فى ديالى نفذت عمليات عسكرية واسعة لتعقب خلايا "داعش" فى الأشهر الماضية فى مناطق متفرقة من المحافظة.