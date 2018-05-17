السودان يدين المذبحة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين فى غزة

الخرطوم أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية السودانية، المذبحة التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق عشرات الفلسطينيين فى غزة .

وأشارت الخارجية السودانية فى بيان، الأربعاء، إلى أن المذبحة تزامنت مع ذكرى النكبة وافتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، الإجراء الذى يعد انتهاكاً للقانون الدولي، وتعدياً على حقوق الفلسطينين .

وأكد البيان أن نقل السفارة يمثل استفزازاً للإنسانية وجميع أهل الديانات، ويشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وإجهاضاً لكافة مباحثات التسوية السلمية.

وشدد على رفض السودان بشكل قاطع المساس بالوضع القانونى والسياسى للمدينة المقدسة مهبط الديانات ، ودعت الوزارة، المجتمع الدولي، لتحمل مسئولياته تجاه توفير الحماية الكاملة لأبناء الشعب الفلسطينى الأعزل، معربة عن تضامن السودان الثابت مع الشعب الفلسطينى فى قضيته العادلة وحقه الشرعى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.