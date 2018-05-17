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الرئيس اليمنى يشيد بجهود السعودية فى جزيرة سقطرى

الخميس، 17 مايو 2018 06:17 م
الرئيس اليمنى يشيد بجهود السعودية فى جزيرة سقطرى الملك سلمان والرئيس اليمنى
إيمان حنا
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أشاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لنصرة اليمن وأمنه واستقراره وتنميته.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه الرئيس بوزير الأشغال العامة والطرق، نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة الدكتور معين عبدالملك وسفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على إعادة الإعمار في اليمن السفير محمد آل جابر.

وخلال الاتصال اطلع الرئيس اليمنى على جملة المشاريع العاجلة الموجه بتنفيذها من قبل حكومة المملكة فى مختلف المحافظات ومنها محافظة أرخبيل سقطرى، حيث يشرف السفير على تدشينها والتى ستلامس احتياجات أبناء الجزيرة ومعيشتهم اليومية في جوانب البنية التحتية والخدمات والتنمية.

كما جرى خلال الاتصال تبادل التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.


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