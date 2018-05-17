الرئيس التونسى: نسبة النمو بلغت 2.5% خلال الربع الأول من العام الجارى

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أكد رئيس الجمهورية التونسى الباجى قائد السبسى، أنه رغم الصعوبات التى تمر بها البلاد، إلا أنها نجحت فى تحقيق نسبة نمو بلغت 2.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن كانت هذه النسبة فى حدود 1.9%.

جاء ذلك فى كلمة توجه بها الرئيس إلى الشعب التونسى، بمناسبة حلول شهر رمضان، أعرب خلالها عن أمله فى بلوغ نسبة نمو تقدر بـ 3% مع نهاية السنة الحالية، وتوجه رئيس الجمهورية فى كلمته بأحر التهانى للشعب التونسى وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.ش