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الجيش اليمنى يتقدم فى محافظة حجة شمال غربى البلاد

الخميس، 17 مايو 2018 11:51 م
الجيش اليمنى يتقدم فى محافظة حجة شمال غربى البلاد الجيش اليمنى
صنعاء (أ ش أ)
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حققت القوات اليمنية الشرعية تقدماً فى معارك مع مليشيات الحوثى فى محافظة حجة شمال غربى اليمن.

وذكر مصدر فى المركز الإعلامى للجيش اليمنى - لوكالة أنباء "سبوتنيك الروسية" أن الجيش استعاد اليوم ، بإسناد من قوات التحالف، مناطق المعاين والسرداح والمجروب وجبل الذراع فى مديرية حرض المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربى السعودية.

وأضاف أن قوات الجيش سيطرت على الأجزاء الشمالية من سلسلة جبل أبو النار الاستراتيجى شرق حرض، مشيراً إلى تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك التى لا تزال متواصلة لاستعادة السيطرة على الجبال المحيطة بمدينة حرض تمهيداً لاقتحامها.

يأتى ذلك عقب ساعات من إطلاق الجيش اليمنى عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مديرية حرض ثانى أكبر مديريات حجة، والتى تبعد عن الحدود السعودية نحو 6 كيلومترات.

 


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