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الخميس، 17 مايو 2018 04:07 م
خالد صلاح
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الجيش السورى يستهدف نقاط انتشار المسلحين شمال الحجر الأسود بدمشق

الخميس، 17 مايو 2018 03:11 م
الجيش السورى يستهدف نقاط انتشار المسلحين شمال الحجر الأسود بدمشق الجيش السورى
أ ش أ
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نفذ سلاح الجو السورى بالاشتراك مع سلاح المدفعية اليوم الخميس غارات ورمايات مركزة ضد تحصينات ونقاط انتشار المسلحين فيما تبقى من مساحة شمال حى الحجر الأسود جنوب دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش بجنوب دمشق تابعت عملياتها ضد ما تبقى من بقايا المسلحين فى شمال حى الحجر الأسود، حيث ضيقت الخناق عليهم بالسيطرة على المزيد من الكتل والأبنية السكنية فى أقصى شمال غرب الحى وشماله بالتوازى مع ضربات جوية ورمايات مدفعية طالت تحصيناتهم ونقاط تمركزهم.
ووسعت وحدات الجيش خلال الأيام القليلة الماضية نطاق سيطرتها فى الحجر الأسود وتمكنت من الوصول الى تقاطع حى الجزيرة بعد تأمين مبنى الناحية وشركة الكهرباء والتثبيت فى نقاط جديدة فى الابنية بشارع دير ياسين بالأطراف الشمالية الغربية للحي.
وكانت وحدات الجيش عثرت أمس الأول أثناء تمشيطها الابنية المحررة على معمل لتصنيع العبوات الناسفة وقذائف الهاون وبداخله مواد كيميائية ومواد شديدة الانفجار وقوالب لصب القذائف والعبوات إضافة إلى ضبط مستودع لمواد اولية لتصنيع الادوية ومخزن للمواد الغذائية وشبكة من الانفاق والمتاريس.

 

 


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