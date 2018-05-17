أمير الكويت يشارك فى القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامى

أمير الكويت يشارك فى القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامىالخميس، 17 مايو 2018 02:21 م
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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أعلن الديوان الأميرى الكويتى اليوم الخميس، مغادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمى المرافق له غدا، متوجها إلى تركيا؛ لترؤس الوفد الكويتى المشارك فى القمة الإسلامية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتى ستعقد فى مدينة إسطنبول.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد تلقى دعوة للمشاركة فى القمة الإسلامية الطارئة التى ستعقد فى غدا /الجمعة/، فى مدينة اسطنبول التركية؛ وذلك لدراسة الاوضاع فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، فى ضوء العمليات والممارسات القمعية التى تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، فى مواجهة المظاهرات السلمية التى يقوم بها الفلسطينيون، احتجاجا على نقل السفارة الامريكية إلى القدس.
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