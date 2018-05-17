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أزمة نتائج انتخابات العراق تدخل النفق المظلم.. والمالكى يطرح 3 خيارات للحل

الخميس، 17 مايو 2018 03:57 م
أزمة نتائج انتخابات العراق تدخل النفق المظلم.. والمالكى يطرح 3 خيارات للحل نورى المالكى
كتب أحمد جمعة
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دخلت أزمة الانتخابات التشريعية العراقية النفق المظلم بسبب تأخر إعلان النتائج عما قررته المفوضية العليا للانتخابات العراقية.

بدوره أكد ائتلاف دولة القانون فى العراق اليوم الخميس، أنه ليس من الصحيح تشكيل حكومة جديدة على انتخابات نيابية فيها عشرات الإشكالات والخروقات والطعونات والشكوك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف عباس الموسوي في بيان صحفي إننا نرفض تشكيل أي حكومة جديدة على مقدمات عليها إشكالات وطعونات، موضحًا أنه ومن أجل تصحيح الوضع في العراق وقبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات فعلى المفوضية العمل بشكل عاجل بأخذ أحد الخيارات التالية وهى إما إعادة الفرز بنسبة 5% بشكل عشوائي، أو إعادة كاملة وشاملة لكل صناديق الاقتراع، أو إلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل وإجراء انتخابات جديدة .

وطالب الموسوي المفوضية بإجراء تدقيق أصوات ناخبي الخارج  مع وصول الكثير من الشكاوى بشأن الخروقات التي حصلت هناك، داعيًا في الوقت ذاته أعضاء مجلس النواب العراقي لتحمل مسئوليتهم بعقد الجلسة الطارئة بأسرع وقت لمتابعة ومعالجة الأمور التي قد تعجز المفوضية عن معالجتها.

كانت وسائل إعلام عراقية وعربية نشرت نتائج أولية متضاربة للانتخابات البرلمانية العراقية، ما أحدث نوع من القلق فى الشارع العراقية بسبب تأخر إعلان نتائج الانتخابات.


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