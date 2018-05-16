وكالة حظر الأسلحة الكيميائية ترجح استخدام غاز الكلور فى إدلب السورية

وكالة حظر الأسلحة الكيميائية ترجح استخدام غاز الكلور فى إدلب السوريةالأربعاء، 16 مايو 2018 09:57 ص
ضحايا فى سوريا- أرشيفية
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قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء إن من المحتمل أن يكون غاز الكلور استخدم فى هجوم بمدينة سراقب فى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا فى فبراير.
ولم تذكر المنظمة الطرف الذى استخدم المادة المحظورة لكن اختبارات معملية أكدت وجود الكلور.
وفى وقت ماضى الشهر الماضى، أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لديها معلومات باستخدام غاز الكلور والسارين فى الهجوم الكيماوى المزعوم.
وأكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ونظيرته السويدية مارجوت فالستروم، خلال محادثتهما الهاتفية، أهمية الاستفادة من خبرة العاملين فى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من أجل التحقيق الدقيق فى ملابسات الحادث فى (دوما) السورية.
وذكر بيان الخارجية الروسية، الذى أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "تبادل وزيرا الخارجية، الآراء حول الوضع فى سوريا وسبل حله، بما فى ذلك وتفاعل روسيا والسويد فى إطار مجلس الأمن الدولى - السويد عضو غير دائم فيه فى الفترة من (2017-2019).
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