وزير الخارجية يهنئ نظيره السودانى بتوليه مهام منصبه

كتب: أحمد جمعة

أجرى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بنظيره السودانى الدرديرى محمد أحمد الدخيري، حيث هنأه بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيا له التوفيق والسداد.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى أكد خلال الاتصال على تطلعه للتعاون مع وزير الخارجية السودانى لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، مشددا على العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وحرص قيادتى البلدين على تعزيز تلك العلاقات فى كافة المجالات. كما أعرب الوزير شكرى عن تهانيه بحلول شهر رمضان المبارك للأشقاء فى السودان.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السودانى على عمق العلاقات بين البلدين، وتطلعه للقيام بزيارة القاهرة فى أول زيارة خارجية له مقبلة، موجها الشكر للوزير شكرى على مبادرته بتقديم التهنئة له.