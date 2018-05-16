video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 17 مايو 2018 12:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية يهنئ نظيره السودانى بتوليه مهام منصبه

الأربعاء، 16 مايو 2018 10:54 م
وزير الخارجية يهنئ نظيره السودانى بتوليه مهام منصبه سامح شكرى وزير الخارجية المصرى
كتب: أحمد جمعة
إضافة تعليق

أجرى سامح شكرى وزير الخارجية  اتصالا هاتفيا بنظيره السودانى الدرديرى محمد أحمد الدخيري، حيث هنأه بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيا له التوفيق والسداد.

 

 وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى أكد خلال الاتصال على تطلعه للتعاون مع وزير الخارجية السودانى لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، مشددا على العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وحرص قيادتى البلدين على تعزيز تلك العلاقات فى كافة المجالات. كما أعرب الوزير شكرى عن تهانيه بحلول شهر رمضان المبارك للأشقاء فى السودان.

 

 من جانبه، أكد وزير الخارجية السودانى على عمق العلاقات بين البلدين، وتطلعه للقيام بزيارة القاهرة فى أول زيارة خارجية له مقبلة، موجها الشكر للوزير شكرى على مبادرته بتقديم التهنئة له.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أ ش أ: رئيس الوزراء الإثيوبى يستقبل سامح شكرى ورئيس المخابرات العامة

صور.. سامح شكرى يلتقى نظيره الروسى فى موسكو خلال اجتماعات صيغة "2+2"

سامح شكرى يشارك في اجتماعات "2+2" مع وزيرى خارجية ودفاع روسيا

سامح شكرى

السودان

مصر

القاهرة

السفير السودانى




لا تفوتك
السيسي: اللى بيتكلم علينا فى فضائيات بره وبيخدع الناس والله كله هيتحاسب

السيسي: اللى بيتكلم علينا فى فضائيات بره وبيخدع الناس والله كله هيتحاسب

التموين تبدأ غدا مواعيد تشغيل المخابز فى رمضان من 8 صباحا حتى 11 مساء

التموين تبدأ غدا مواعيد تشغيل المخابز فى رمضان من 8 صباحا حتى 11 مساء

فيس بوك يطلق حملة تنظيف.. حذف 583 مليون حساب مزيف فى ثلاثة أشهر.. الشبكة الاجتماعية تعلن ارتفاع نسبة العنف على الموقع بسبب أحداث سوريا.. وتحارب المحتوى الإرهابى والجنسى.. والذكاء الاصطناعى سلاحها الأقوى

فيس بوك يطلق حملة تنظيف.. حذف 583 مليون حساب مزيف فى ثلاثة أشهر.. الشبكة الاجتماعية تعلن ارتفاع نسبة العنف على الموقع بسبب أحداث سوريا.. وتحارب المحتوى الإرهابى والجنسى.. والذكاء الاصطناعى سلاحها الأقوى

الخطيب يقود ثورة تصحيح شاملة فى الأهلى عقب السقوط أمام كمبالا.. صفقات سوبر فى الطريق.. مدرب أجنبى بمواصفات عالمية.. مناقشة أزمة العقود.. حسم مصير المعارين.. والاستغناء عن بعض اللاعبين غير المؤثرين

الخطيب يقود ثورة تصحيح شاملة فى الأهلى عقب السقوط أمام كمبالا.. صفقات سوبر فى الطريق.. مدرب أجنبى بمواصفات عالمية.. مناقشة أزمة العقود.. حسم مصير المعارين.. والاستغناء عن بعض اللاعبين غير المؤثرين

الزمالك لـ"كهربا ومصطفى فتحى": "محتاجين وجودكم معانا الموسم المقبل"

الزمالك لـ"كهربا ومصطفى فتحى": "محتاجين وجودكم معانا الموسم المقبل"

البوش أب وصل للسمانة.. من انهاردة مفيش سيقان رفيعة.. اعرفى أحدث طرق التجميل

البوش أب وصل للسمانة.. من انهاردة مفيش سيقان رفيعة.. اعرفى أحدث طرق التجميل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة