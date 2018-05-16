نائب عراقى يدعو مفوضية الانتخابات إلى اعتماد الفرز اليدوى

نائب عراقى يدعو مفوضية الانتخابات إلى اعتماد الفرز اليدوىالأربعاء، 16 مايو 2018 10:38 ص
انتخابات العراق
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دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون العراقية فريد الإبراهيمى اليوم الأربعاء، مفوضية الانتخابات إلى اعتماد الفرز اليدوى، مشيرا إلى أن تعطل أجهزة الاقتراع أدى إلى "ضياع" حق المواطن بالتصويت .
وقال الإبراهيمى - فى بيان له حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إننى أدعو المفوضية إلى اعتماد الفرز اليدوى، وأن تعطل الأجهزة وما رافق العملية الانتخابية أدى إلى ضياع حق المواطن والمرشح".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات العراقية قد أعلنت يوم السبت الماضى عن نجاح عملية الاقتراع التى جرت فى العراق بنسبة مشاركة بلغت 44.52%، وذلك فى أول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" .
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